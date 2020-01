Mayer mit überragender Bestzeit: Top-Linie bei Lauberhorn-Abfahrt

VIDEO - Matthias Mayer mit Bestzeit in der Kombinations-Abfahrt von Wengen

Der Österreicher Mayer setzt die klare Bestzeit in der Kombinations-Abfahrt in Wengen in der Schweiz. Besonders im Kernen-S überzeugte der Super-G-Olympiasieger mit einer taktisch cleveren Linie. Hier gibt es den Lauf im Video.