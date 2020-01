VIDEO - Kombination in Wengen: Sturz in der Abfahrt von Adrian Sejersted am Lauberhorn

7 Mal angesehen | 01:53

Adrian Sejersted kommt an der Minschkante bei der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen schwer zu Sturz. Hier gibt es die Szene im Video, bei der sich der Norweger zum Glück nur eine leichte Gehirnerschütterung und eine Schulterprellung zuzog. Er bleibe zur Beobachtung routinemäßig über Nacht in der Klinik, wird aber in Kitzbühel starten können, so der Teamarzt Marc Jacob Strauss.