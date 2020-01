Spektakulärer Sprung knapp am Fels vorbei: Fangzaun im Flug touchiert

VIDEO - Abfahrt in Wengen: Mauro Caviezel mit spektakulärem Sprung am Fangzaun

Mauro Caviezel zeigt bei der Kombinations-Abfahrt in Wengen am Hundsschopf einen spektakulären Sprung. Der Schweizer nimmt die engstmögliche Linie und touchiert in der Lut den Fangzaun. Hier gibt es die Szene im Video.