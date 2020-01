"Das hat es noch nie gegeben!" Flitzerin löst Bestzeit aus und sorgt für Chaos

7.353 Mal angesehen | 02:28

Was für eine Szene beim Nachtslalom in Schladming: Alex Vinatzer ist im zweiten Durchgang unterwegs und kommt im Ziel vermeintlich mit Bestzeit an. Doch parallel ist eine Flitzerin ins Ziel gelaufen und hat die Zeit ausgelöst - zu früh. Vinatzer muss mit dem zwischenzeitlichen Platz drei vorliebt nehmen, nimmt es aber mit Humor.