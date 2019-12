Klare Führung! Shiffrin meldet sich zurück

VIDEO - Mikaela Shiffrin führt nach dem ersten Durchgang beim Riesenslalom in Lienz

Nach der Enttäuschung in Courchevel hat Mikaela Shiffrin beim ersten Durchgang beim Riesenslalom in Lienz ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Olympiasiegerin aus den USA liegt zur Halbzeit deutlich vor Marta Bassino und Federica Brignone in Führung. Hier gibt es den Lauf im Video.