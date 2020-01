Er kann's selbst nicht fassen: Youngster fährt mit Nummer 34 zur Bestzeit

VIDEO - Der Lauf zur Bestzeit von Lucas Braathen am Ganslernhang in Kitzbühel

201 Mal angesehen | 01:05

Der 19-jährige Norweger Lucas Braathen führt völlig überraschend zur Halbzeit beim Slalom in Kitzbühel am Ganslernhang in Kitzbühel und kann es anschließend selbst nicht glauben. Hier gibt es den Lauf im Video.