Dreßen legt vor - und keiner kommt ran! Die Highlights vom Sieg in Garmisch

Thomas Dreßen fährt mit der Nummer eins zum Sieg in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen. Beat Feuz, Vincent Kriechmayr und Co. kommen nicht an die Bestzeit des Deutschen heran. Am Ende landen Aleksander Aamodt Kilde und Johan Clarey knapp geschlagen auf den Plätzen zwei und drei.