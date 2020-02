Starke Aufholjagd: Luitz überzeugt auf der Kandahar

VIDEO - Stefan Luitz wird Neunter beim Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen

Stefan Luitz fährt mit einem starken zweiten Lauf beim Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen in die Top Ten. Ein Fehler in der FIS-Schneise kostet eine noch bessere Platzierung. Hier gibt es den Durchgang im Video.