"Endlich!" Gut-Behrami findet in mit Traumlauf zurück zu alter Klasse

VIDEO - Lara Gut-Behrami zeigt in der Abfahrt von Crans-Montana einen Traumlauf

328 Mal angesehen | 02:09

Lara Gut-Behrami setzt ihren Aufwärtstrend in dieser Saison beim Heim-Weltcup in Crans Montana mit einem Paukenschlag fort. Die Schweizerin zeigt in der Abfahrt einen Traumlauf und übernimmt deutlich die Führung.