Rettungsaktion wird zum Verhängnis: Digruber muss im Ziel gestützt werden

Der Österreicher Marc Digruber gerät im zweiten Lauf beim Slalom in Chamonix in Rücklage. Beim Versuch sich noch im Kurs zu halten, verletzt sich Digruber unglücklicherweise am Knie. Dennoch kämpft er sich ins Ziel. Dort muss er dann aber von Betreuern gestützt werden.