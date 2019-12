So sehen die Etappen bei der Vuelta 2020 aus

116 Mal angesehen | 06:00

Die Vuelta 2020 startet am 14. August 2020 in Utrecht und endet am 6. September in Madrid. Hier gibt es alle 21 Etappen im Streckenprofil. Neben dem Giro d'Italia und der Tour de France gilt die Vuelta als wichtigste Rad-Rundfahrt der Welt. Titelverteidiger ist der Slowene Primoz Roglic (Jumbo-Visma).