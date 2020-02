Quintana trumpft wieder auf: Solo-Sieg bei Bergankunft am Col d'Eze

VIDEO - Nairo Quintana mit Solo-Sieg bei Bergankunft am Col d'Eze

Auf der 2. Etappe der Tour Cycliste International du Var et des Alpes Maritimes hat Nairo Quintana mit einem Solo-Sieg bei der Bergankunft am Col d'Eze geglänzt. Der Kolumbianer war wie zuletzt am Mont Ventoux eine Klasse für sich und ließ sein neues Team Arkéa jubeln. Die Highlights der Etappe im Video!