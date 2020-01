Attacke am Schlussanstieg: So holte sich Porte den Sieg auf der dritten Etappe

VIDEO - Tour Down Under: So holte sich Richie Porte den Sieg auf der 3. Etappe

Auf der dritten Etappe der Tour Down Under wird es hügelig. Richie Porte hat am Schlussanstieg die besten Beine und kann sich entscheidend absetzen. Simon Geschke hält sich sehr gut in der Verfolgergruppe.