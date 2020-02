Berge ohne Ende: So sieht die Tour de France 2020 aus

10.978 Mal angesehen | 05:14

So sieht die Tour de France 2020 aus - der Etappenplan im Video: Vom Start in Nizza bis zum Ziel in Paris geht es fast pausenlos durch die Berge, nicht nur in den Pyrenäen und Alpen. Dabei gibt es nur ein Einzelzeitfahren - und das endet in einer Bergankunft an der Planche des Belles Filles.



Die Tour de France ist das Radsport-Highlight der Saison: Für die Favoriten gibt es nur ein Ziel: Alpen und Pyrenäen bezwingen und das Gelbe Trikot nach Paris auf die Champs-Elysées bringen.



Alle Etappen der Tour de France LIVE bei Eurosport, im Eurosport Player und auf Eurosport.de. Video-Highlights, Interviews, Hintergründe und Berichte über die "Grande Boucle" - bei Eurosport bekommst Du "Tour total".