VIDEO - Durchs Sauwetter zur Bergankunft: So lief die Königsetappe in die Genting Highlands

31 Mal angesehen | 03:12

Durchs Sauwetter zur Bergankunft: So lief die Königsetappe in die Genting Highlands - der endloser Schlussastieg wurde bei schwierigen Witterungsbedingungen zum echten Härtetest. Am Ende siegte als Solist Kevin Rivera aus Costa Rica vom Team Androni Giocattoli - Sidermec.