Vor drei Jahren: Valverde siegt zum vierten Mal in Folge beim Flèche Wallonne

66 Mal angesehen | 05:53

Altmeister Alejandro Valverde setzt am 19. April 2017 seine eindrucksvolle Erfolgsserie beim prestigeträchtigen Klassiker in den Ardennen fort. An der gefürchteten Mauer von Huy lässt der Spanier der Konkurrenz keine Chance und sichert sich den vierten Sieg in Serie bei der Flèche Wallonne.