Gilbert: So haben wir die Flandern-Rundfahrt 2017 gewonnen

Philipp Gilbert spricht in unserer "Weekly Cycling Show" seinen Sieg bei der Flandern Rundfahrt 2017: "Ich war fünf Jahre nicht dabei, deswegen war ich wahnsinnig heiß, wieder am Start zu sein". Der belgische Radprofi erklärt die Taktik seines damaligen Teams Quick Step und erläutert seine Attacke am Kwaremont.