Zu Gast bei den Turn-Stars: Der Traum von Olympia-Gold lebt

Die besten Mehrkämpferinnen der Welt arbeiten im Training weiter an ihren Übungen, denn Olympia-Gold bleibt das große Ziel. Wir haben die Stars rund um den Globus wieder besucht, u.a. Weltmeisterin Morgan Hurd in den USA und Angelina Melnikova in Russland.