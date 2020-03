Das Ariake Gymnastics Centre: Futuristische Olympia-Halle in Tokio präsentiert

VIDEO - Olympia 2020 | Ariake Gymnastics Centre - Turnhalle in Tokio präsentiert

Neun Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio ist in der japanischen Hauptstadt eine futuristische Halle für die Turnwettbewerbe präsentiert worden. Die Architekten orientierten sich für das Ariake Gymnastics Centre an traditionell japanischen Bautechniken.