All Around | Folge 3: Turnerinnen zwischen Grenzen und Herausforderungen

VIDEO - All Around | Folge 3: Turnerinnen plagen mentale und körperliche Probleme

25 Mal angesehen | 02:29

In der dritten Folge von "All Around" zeigen Morgan Hurd, Chen Yile und Angelina Melnikova erneut ihre Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Dabei gibt es auch kleinere Verletzungssorgen sowie Einblicke in das tägliche Training der drei Turnerinnen auf dem Weg zu Olympia.