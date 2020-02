"Höllisch knapp": Duplantis verpasst Weltrekordmarke 6,19m haarscharf

52 Mal angesehen | 03:42

Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis ist wieder in irdische Sphären zurückgekehrt. Der 20 Jahre alte Schwede scheiterte am Mittwoch beim World-Indoor-Meeting im französischen Lievin dreimal an 6,19 m und verpasste damit seinen dritten Weltrekord binnen elf Tagen.