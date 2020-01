Der Titelverteidiger steht im Finale! Spanien wankt gegen Slowenien nur kurz

41 Mal angesehen | 03:09

Spanien ist bei der Handball-EM in das Finale eingezogen. Beim 34:32 (20:15)-Erfolg gegen Slowenien sahen die Iberer lange wie der sicherer Sieger aus. Doch die Slowenen steckten nicht auf und kamen in der Schlussminute noch einmal auf einen Treffer heran. Doch Spanien behielt die Nerven und trifft am Finale auf Kroatien.