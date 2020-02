VIDEO - RB leipzig: Timo Werners verrückte Tor-Serie in der Königsklasse geht weiter

RB Leipzig schlägt Tottenham Hotspur im Achtelfinalhinspiel der Champions League nach starker Leistung mit 1:0. Das goldene Tor erzielte Nationalstürmer Timo Werner vom Punkt - für ihn der siebte Treffer in der Königsklasse und wieder auswärts erzielt, so wie alle seinen anderen Tore. Das gelang bisher noch nie einem Spieler in diesem Wettbewerb - nun fehlt nur noch ein erstes Heimtor...