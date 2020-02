Sieben Treffer, Neymar-Rot, Slapstick-Tor: Highlights zum PSG-Spektakel

VIDEO - PSG: Paris St. Germain schlägt Girondins Bordeaux in verrücktem Spiel

371 Mal angesehen | 01:06

Paris St. Germain schlägt Girondins Bordeaux in einer verrückten Partie. Insgesamt fallen sieben Treffer, eines davon in absoluter Slapstick-Manier. Superstar Neymar sieht in der Nachspielzeit Gelb-Rot.