Keine Zukunft bei Real: Transfer-Poker um James wird offenbar zum Zweikampf

James Rodríguez scheint bei Real Madrid und Trainer Zinedine Zidane keine Zukunft mehr zu haben. Im Transferpoker um den ehemaligen Bayern-Star bahnt sich offenbar ein Zweikampf an. Unterdessen steht Mauro Icardi angeblich vor einer Rückkehr in die italienische Seria A. Außerdem zieht es Enfant terrible Mario Balotelli wohl in die Türkei. Die Transfergerüchte des Tages.