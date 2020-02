Drei Tore in drei Minuten! Wolfsburg und Potsdam liefern Spektakel

VIDEO - VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam mit Spektakel am 15. Spieltag

31 Mal angesehen | 03:30

Der VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam geizen in der ersten Hälfte nicht mit Toren. Auf das Wolfsburger 2:0 hat Postdam eine schnelle Antwort, nach krassem Fehler in der Hintermannschaft des Tabellenführers. Doch dieser schlägt ebenfalls direkt zurück. Drei Tore in zweieinhalb Minuten.