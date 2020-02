Hingst vs Lerch - Zimmerduell der Wolfsburg-Profis mit Spaßgarantie

VIDEO - VfL Wolfsburg: Ariane Hingst vs. Stephan Lerch im Zimmerduell

4 Mal angesehen | 01:33

Die Wolfsburger Profis Ariane Hingst vs. Stephan Lerch stellen sich dem Zimmerduell - und haben dabei jede Menge Spaß! Am Freitag überträgt Eurosport das Spiel der Damen des VfL Wolfsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim live im TV ab 19:15 Uhr. Das Zimmerduell in voller Länge und viele weitere Top-Clips gibt's hier: https://www.youtube.com/user/VfLWolfsburgFussball