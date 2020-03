Transferpoker um Sturmjuwel: Sticht der FC Bayern die Gunners aus?

1.177 Mal angesehen | 01:19

Der FC Bayern steht offenbar vor der Verpflichtung eines schwedischen Sturmjuwels. Torhüter Gianluigi Donnarumma wird mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Außerdem bahnt sich beim FC Barcelona eine spektakuläre Rückholaktion um Ivan Rakitic an. Die Transfergerüchte des Tages.







Hintergründe, Vorberichte, Analysen, Pressekonferenzen, Stimmen - die Bundesliga im Video bei Eurosport.de