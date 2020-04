Als es Lewandowski fast in die Serie A zog: Die spektakulärsten Beinahe-Transfers

36 Mal angesehen | 02:48

Ronaldo in die Bundesliga? Robert Lewandowski in die Serie A? Im Laufe der Jahre gab es im europäischen Fußball gab es immer wieder Transfers, die in letzter Sekunde aus den kuriosesten Gründen platzten. Eurosport.de zeigt die spektakulärsten Beinahe-Transfers.







