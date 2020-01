Darum wird der FC Bayern trotzdem Meister

30 Mal angesehen | 02:21

Der FC Bayern München geht als Tabellendritter mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig in die Rückrunde. Im Trainingslager in Doha stellt Eurosport-Redakteur Daniel Rathjen die steile These in den Raum: Der FC Bayern wird trotzdem deutscher Meister. Georg Holzner (Kicker) bezieht dazu Stellung.







Hintergründe, Vorberichte, Analysen, Pressekonferenzen, Stimmen - die Bundesliga im Video bei Eurosport.de