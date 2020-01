Deshalb braucht Bayern zwingend neue Spieler

150 Mal angesehen | 02:12

In "Oha in Doha" analysiert Eurosport-Redakteur Daniel Rathjen zum Abschluss des Trainingslagers die Personallage beim FC Bayern München mit Tobias Altschäffl (Sport Bild). Dabei wird eines deutlich: Der deutsche Rekordmeister kann es sich eigentlich nicht erlauben, ohne neue Stars in die Bundesliga-Rückrunde zu gehen.







Hintergründe, Vorberichte, Analysen, Pressekonferenzen, Stimmen - die Bundesliga im Video bei Eurosport.de