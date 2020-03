Köln-Trainer Gisdol mit Appell: "Müssen Vorbildfunktion gerecht werden"

21 Mal angesehen | 01:13

Die Spieler des 1. FC Köln trainieren in den nächsten zehn Tagen wegen des Coronavirus alleine zu Hause. Effzeh-Trainer Markus Gisdol wird mit dem Team via Skype in Kontakt bleiben.







Hintergründe, Vorberichte, Analysen, Pressekonferenzen, Stimmen - die Bundesliga im Video bei Eurosport.de