SotipptderBoss: BVB gibt sich keine Blöße gegen die Eintracht

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 22. Bundesliga-Spieltag einen Heimsieg des BVB gegen Eintracht Frankfurt. Hertha BSC unterliegt nach dem abenteuerlichen Abgang von Jürgen Klinsmann in Paderborn. RB Leipzig schießt Werder Bremen ab und der FC Bayern siegt in Köln. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.







