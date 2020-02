"Da kommt der Angriff": Da Costa mit entscheidendem Überholmanöver

VIDEO - António Félix da Costa überholt Mamimilian Günther in Marokko

António Félix da Costa hat den fünften Saisonlauf in Marrakesch für sich entschieden. Der Portugiese schnappte sich mit Unterstützung des Attack-Mode rund 17.30 Minuten vor der Zielflagge den bis dato in Führung liegenden Maximilian Günther. Der deutsche BMW-Pilot wurde am Ende Zweiter.