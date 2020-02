Ferrari bläst zur Jagd auf Mercedes: So sieht die neue "Rote Göttin" aus

725 Mal angesehen | 01:00

Ferrari will im Jahr 2020 endlich wieder nach dem Titel in der Formel 1 greifen. Im Theaterhaus Romolo Valli in Reggio Emilia stellt die Scuderia ihren neuen Rennwagen SF1000 vor. Im Interview äußert sich Sebastian Vettel außerdem zu seinem Verhätnis zu Chares Leclerc.