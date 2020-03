Freestyler Ragettli mit waghalsigem Parkour in den eigenen vier Wänden

12 Mal angesehen | 00:55

Freestyle-Olympionike Andri Ragettli nutzt die Freizeit während der Corona-Krise, um in seinen eigenen vier Wänden einen Parkour zu durchlaufen. Dabei zeigt der Teilnehmer an den Spielen in Südkorea 2018 waghalsige Sprünge, Stunts und koordinative Fähigkeiten. Ragettli möchte mit der Aktion Geld zur Bekämpfung gegen Corona sammeln.