Querschnittsgelähmter Loprais im LKW am Start - Karginov dominiert

Andrey Karginov gewinnt die dritte Etappe der LKW-Fahrer bei der Rallye Dakar 2020. Der Russe fährt dominant, führt von Beginn des Abschnitts an deutlich. Karginov übernimmt damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Der querschnittsgelähmte Ales Loprais geht nach einem Jahr Pause wieder an den Start.