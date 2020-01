Dolls spannender Kampf ums Podes: Die Highlights der Verfolgung

VIDEO - Benedikt Doll kämpft in Ruhpolding ums Podest - Martin Fourcade siegt souverän

25 Mal angesehen | 03:11

In der Verfolgung in Ruhpolding duelliert sich Benedikt Doll zusammen mit Simon Desthieux und Vetle Sjaastad Christiansen um Platz drei. Derweil holt sich Martin Fourcade souverän seinen vierten Sieg in Folge. Die Highlights der Verfolgung im Video.