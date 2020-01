Boe und Fourcade liefern sich Wahnsinnsduell in Pokljuka

VIDEO - Martin Fourcade und Johannes Thingnes Bö mit spannendem Duell in Pokljuka

Ein Wahnsinnsduell lieferten sich der Norweger Johannes Thingnes Bö und der Franzose Martin Fourcade im slowenischen Pokljuka. Im Einzelrennen über 20km behielt der Norweger am Ende knapp die Oberhand und durchbrach die Siegesserie des Franzosen. Beide zeigten sowohl am Schießstand als auch in der Loipe ihre Extraklasse. Philipp Nawrath belegte einen starken vierten Platz.