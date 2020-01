VIDEO - Höhepunkte vom Massenstart der Frauen in Oberhof: So lief die Windlotterie

5 Mal angesehen | 03:28

Höhepunkte vom Massenstart der Frauen in Oberhof: So lief die Windlotterie mit schwersten Bedingungen am Schießstand, die für zahllose Strafrunden sorgten.