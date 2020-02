Spannender Kampf um Gold: Wierer schlägt Hinz nur ganz knapp

VIDEO - Highlights WM in Antholz: Vanessa Hinz wird Zweite im Einzel

Vanessa Hinz hat bei der Biathlon-WM in Antholz Silber im Einzelrennen hinter Dorothea Wierer gewonnen. Bronze ging an Marte Olsbu-Röiseland aus Norwegen. Am Ende trennten Hinz nur 2,2 Sekunden vom WM-Titel. Hier gibt es die Highlights im Video.