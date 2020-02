Das packende Finish der Verfolgung: Hier sichert sich Herrmann Silber

VIDEO - Biathlon-WM: Hier sichert sich Denise Herrmann Silber in der Verfolgung

Denise Herrmann sichert sich bei der Biathlon-WM in Antholz in der Verfolgung über 10 km die Silbermedaille. Die 31-Jährige ließ Konkurrentin Marte Olsbu Roeiseland am letzten Anstieg stehen und verteidigte ihren Vorsprung souverän ins Ziel. Zur neuen Weltmeisterin krönte sich die Italienerin Dorothea Wierer. Das packende Finish der Verfolgung im Video.